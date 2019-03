İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı kutlanıyor

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı, marşı kaleme alan şair Mehmet Akif Ersoy ile birlikte çeşitli etkinlikler ve mesajlarla kutlanıyor. Bu özel günle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınladı. Erdoğan’ın mesajı şöyleydi: “Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı’mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı’mız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir.”

‘HUKUK DEVLETİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise sosyal ve demokratik cumhuriyete vurgu yaptı. Torun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kurtuluş Savaşı’nda büyük Atatürk’ün önderliğinde yoktan var olan, cumhuriyetini kuran ulusumuz dün olduğu gibi bugün de özgürlüğünden vazgeçmeyecek, iradesini tek bir kişiye teslim etmeyecektir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şu dönemde, istiklal mücadelesinde ödenen bedellerin büyüklüğü unutulmadan, bizlere armağan edilen destansı bir mücadelenin umudunu, İstiklal Marşımızın her dizesini kalbimizin derinliklerinde hissetmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin her türlü sorununu çözeceğiz, her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi bu millet sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacaktır. Çünkü istiklalimizi ve özgürlüğümüzü asla kaybetmeyeceğiz. Asla demokratik, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz.”

RUS KOROSU’NDAN İSTİKLAL MARŞI

Bu akşam Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alacak olan dünyanın en eski ve en büyük korolarından olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu solisti Vadim Ananyev, “”İstiklal Marşı çok güzel ve güçlü bir müzik. Onu söylerken Rus Mili Marşı’nı söyler gibi hissederek söylüyoruz” dedi.