İstiklal Sergisi İzmir’de açıldı

İstiklal Sergisi'nin açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce İstanbul ve Ankara'da açılan ve 650 bin ziyaretçiye ulaşan sergiyi İzmir'e taşımanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek tüm İzmirlilere davette bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat şehrine dönüştürme vizyonu çerçevesinde İş Bankası ve İş Sanat işbirliğiyle Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergi olan İstiklal Sergisi’ni kente taşıdı.

Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal Sergisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” başlığı ile Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açıldı.

Sergi açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmirli iş insanları, koleksiyonerler, sanatseverler, büyükşehir bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi 9 Eylül 2022’ye kadar açık kalacak. Sergi 11.00 ile 20.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR SANAT ESERİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış töreninde yaptığı konuşmada “Biz İzmir’e kuruluşun ve kurtuluşun şehri deriz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla yaşıyoruz. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaketlerden birinin onun geçmişi ve doğasıyla olan bağının kopması olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültürel varlığımız ancak geçmişimizle ve doğamızla şekillenir. Aradaki bağlar kopmuşsa toplum olabilme yanımız, yaşadığımız kente, memlekete bağlılığımız, aidiyetimiz eksik kalır. O zaman çağımızı anlamak ve yaşadığımız zamana dair doğru çözümler üretmek de mümkün olmaz. Bu nedenle bir belediye başkanının asli görevinin ona emanet edilen kentin doğasına ve kültürel mirasına sahip çıkmak olduğunu düşünüyorum. Refahı büyütmenin ve adil bir şekilde paylaşmanın da yegane yolu budur. Açılışını yaptığımız bu sergi geçmişimiz ve bugün arasındaki bağları perçinleyen çok önemli bir sanat eseridir” dedi.

“BÜYÜK İLGİ GÖRECEĞİNE EMİNİM”

İstiklal Sergisi’nin bize bir şeyin iyiye gitmesinin tek yolunun bireysel kararlılık ve adanmışlıktan geçtiğini gösterdiğini söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni bir yol açma cesareti göstermeden yaşamlarımızı ve nihayetinde dünyayı asla değiştiremeyiz. Bu serginin varoluşuna elleri, tırnakları, kanları, canları ve yürekleriyle ilham veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işte bize bunu anlatıyor. İstiklal Sergisi İş Sanat tarafından 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılında İstanbul ve Ankara’da açılmıştı. Bugün ise sergiyi şehrimize taşımanın gururunu yaşıyoruz. Sergiye yerel kaynaklarımızın koyduğu çok değerli katkılarla İzmir’in önemini vurgulayan özel bir giriş de eklendi. İzmir’in kurtuluşu serginin farklı bölümlerinde ele alınan konulardan biri haline getirildi. 9 Eylül 2022’ye kadar açık kalacak serginin İzmir'de büyük ilgi göreceğine eminim. Bu önemli çalışmanın hazırlanmasında büyük emek veren İş Sanat ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, bu sergiyi daha da zenginleştiren İzmirli koleksiyonerlerimize teşekkürü bir borç biliyorum.”

SERGİDE NELER VAR?

Sergide ‘On Yıllık Savaş’, ‘Mütareke ve İşgal’, ‘Direniş ve Kuva-yi Milliye’, ‘Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa’, ‘Hukuk ve Taarruz’, ‘İstiklal ve Cumhuriyet’ olmak üzere altı bölüm bulunuyor. Sergi İzmir’e hazırlanırken kentin Milli Mücadele’deki yeri ve öneminin altını çizen eklemelerle zenginleştirildi ve şimdiye kadarki en geniş haline ulaştı. Yerel kaynaklar ve koleksiyonerlerden alınan desteklerle yüzyıl dönümünde İzmir’in önemini vurgulayan bir giriş bölümü eklendi.

Yerli ve yabancı birçok arşiv ve koleksiyondan yararlanılarak hazırlanan sergide döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü yer alıyor. Metinler ekran ve projeksiyonlarla destekleniyor. Sergi sanal ortamda www.issanat.com.tr adresinden de gezilebiliyor.