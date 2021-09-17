İstiklal Sergisi İzmir’de ziyaretçi rekoru kırdı

İstiklal Sergisi” İzmir Enternasyonel Fuarı’nın son günü olan 12 Eylül’de bir ziyaretçi rekoruna imza attı.

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İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda 30 Ağustos'ta açılan “Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” İzmir Enternasyonel Fuarı'nın son günü olan 12 Eylül'de ziyaretçi rekoru kırdı. 7 bin 044 kişi tarafından ziyaret edilen ve toplam ziyaretçi sayısı 31 bini aşan sergi, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında İş Sanat tarafından İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde eş zamanlı olarak açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi İzmir'in kurtuluşunun 100. yılının kutlanacağı 9 Eylül 2022'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergi, Milli Mücadele'nin tüm boyutlarını bin dolayında özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla aktarıyor.