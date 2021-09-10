İstiklal Sergisi İzmir’de

“BÜYÜK Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde İzmirlilerle buluşturuldu.

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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarını saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; Kültürpark Atlas Pavyonu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açıldı. Sergide; Balkan Savaşları'nın başladığı 1912'den Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan döneme dair askeri objeler, günlükler gibi pek çok yazılı belge, fotoğraf ve video görüntüsü bir araya getirildi. Sergi, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül 2022'ye kadar gezilebilecek.