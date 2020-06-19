İstiklal’deki tarihi bina müze oluyor

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde Odakule'nin hemen yanında bulunan tarihi binanın restorasyonu için uzun zamandır devam eden proje çalışmaları ve izin süreci tamamlandı. Binanın müze olarak yenilenmesi için inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlatılacak. 1953-2016 yılları arasında İş Bankası'nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren tarihi eser statüsündeki yapının restore edilerek resim müzesine dönüştürülecek olmasından sevinç duyduklarını belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, şöyle konuştu:

‘BU ÜÇÜNCÜ MÜZEMİZ'

“Beyoğlu'nun kültürel kimliğinin kıymetli öğelerinden biri olan tarihi binamızın restorasyon projesi için izinlerimiz uzun bir sürenin ardından tamamlandı. Proje süreci her ne kadar meşakkatli görünse de böylesi mimari yapıların kent belleğinin korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli bir yeri olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi binaların müze olarak değerlendirilmesi konusunda deneyimimiz var. İstanbul'da Eminönü'nde Yeni Cami şubemizin tarihi binasında 2007 yılında açılan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta, tarihi Genel Müdürlük binamızda geçen yıl hizmete başlayan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin ardından 3. müzemizin hazırlık çalışmalarında büyük bir adım atmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Resim müzesi olarak hizmet verecek olan binada İş Bankası'nın 1940'lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonu sergilenecek.”

80 YILLIK KOLEKSİYON SERGİLENECEK

Müzede İş Bankası'nın 1940'lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonu sergilenecek.