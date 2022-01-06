İsveç film festivalinde seyirciler hipnotize olacak

Bu yılki Göteborg Uluslararası Film Festivali'nde, sahnede canlı bir hipnozcu sahne alacak. Hipnozcu izleyicinin ruh halini filmin havasına ve temasına uygun olarak dönüştürmek için sahneye çıkacak.

Sozcu.com.tr

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Göteborg Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl festival yöneticileri üç gala gösterimi için bir hipnozcu tutarak tüm seyirciye boyun eğdirmeyi planlıyor. Apichatpong Weerasethakul’un Memoria’sı, Shirin Neshat’ın Land of Dreams’i ve Christian Tafdrup’un Speak No Evil’ının İsveç prömiyerleri öncesinde, hipnoz gösterisinde izleyicinin ruh halini filmin havasına ve temasına uygun olarak dönüştürülmesi planlanıyor.

Organizatörler, gösterimden sonra büyünün bozulacağını söyledi.

Göteborg sanat yönetmeni Jonas Holmberg, “Sinemada film izlemek son derece hipnotik olabilir. Evde, tabletle bir filme gerçekten kapılmanız için gereken odağı korumak çok daha zor. Hipnotik Sinema, sinemada film izleme deneyimine hem bir övgü hem de onun uzantısı” dedi.

Göteborg Uluslararası Film Festivali, 28 Ocak’tan itibaren 10 gün sürecek.

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