İşveren nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘iş veren’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

İşveren nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘iş veren’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘işveren’dir. İşveren mi, iş veren mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘işveren'dir.

İŞVEREN NE DEMEK: İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron.

İŞVEREN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin işveren mi, iş veren mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı işveren şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

iş veren (Yanlış kullanım)

işveren (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İşçi ve işveren kesimi asgari ücretin belirlenmesi için bir araya geldi.”