İşveren nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘iş veren’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘işveren'dir.
İŞVEREN NE DEMEK: İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron.
İŞVEREN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin işveren mi, iş veren mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı işveren şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
iş veren (Yanlış kullanım)
işveren (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“İşçi ve işveren kesimi asgari ücretin belirlenmesi için bir araya geldi.”