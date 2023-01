İsviçre Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından iki eski tabloyu kaybetti

İsviçre'nin önde gelen müzelerinden biri olan Kunsthaus Zürich, geçen yıl binada meydana gelen bir yangının ardından 700'den fazla eseri restorasyona gönderdikten sonra iki önemli eseri kaybetti.

17. yüzyıldan kalma iki sanat eseri kayboldu. Her şey İsviçre’deki Kunsthaus Zürich Müzesi’nde çıkan yangınla başladı. Yangından sonra müzedeki eserleri restorasyona yönlendiren yetkililer, iki önemli parçanın kaybolduğunu fark etti.

Robert van den Hoecke’nin Soldiers in the Camp (Kamptaki Askerler) ve Dirck de Bray’in Daffodils and Other Flowers in a Glass Vase on a Marble Slab isimli tabloları kayboldu.

Müzeye göre, resimler kasıtlı olarak çalınmış olabilir. Yapılan açıklamada, müze yetkilileri büyük güvenlik önlemlerine rağmen eserleri bulamayınca sarsıldıklarını ve bu olaydan ders alacaklarını söyledi. Ayrıca, konuyla ilgili soruşturma açılması için yerel polisle de temasa geçtiklerini belirttiler.

Müze, sanat eserleri için bir kriz yönetimi ekibi oluşturdu ve her iki eseri de kaybolan veya çalınan sanat eserlerini kataloglayan uluslararası bir veri tabanı olan Art Loss Register’a gönderdi.

