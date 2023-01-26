HAYAT
Abone Ol

İsviçre Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından iki eski tabloyu kaybetti

İsviçre'nin önde gelen müzelerinden biri olan Kunsthaus Zürich, geçen yıl binada meydana gelen bir yangının ardından 700'den fazla eseri restorasyona gönderdikten sonra iki önemli eseri kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İsviçre Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından iki eski tabloyu kaybetti

17. yüzyıldan kalma iki sanat eseri kayboldu. Her şey İsviçre’deki Kunsthaus Zürich Müzesi’nde çıkan yangınla başladı. Yangından sonra müzedeki eserleri restorasyona yönlendiren yetkililer, iki önemli parçanın kaybolduğunu fark etti.

Robert van den Hoecke’nin Soldiers in the Camp (Kamptaki Askerler) ve Dirck de Bray’in Daffodils and Other Flowers in a Glass Vase on a Marble Slab isimli tabloları kayboldu.

Robert van den Hoecke’nin Soldiers in the Camp adlı eseri…

Müzeye göre, resimler kasıtlı olarak çalınmış olabilir. Yapılan açıklamada, müze yetkilileri büyük güvenlik önlemlerine rağmen eserleri bulamayınca sarsıldıklarını ve bu olaydan ders alacaklarını söyledi. Ayrıca, konuyla ilgili soruşturma açılması için yerel polisle de temasa geçtiklerini belirttiler.

Dirck de Bray’in Daffodils and Other Flowers in a Glass Vase on a Marble Slab isimli tablosu.

Müze, sanat eserleri için bir kriz yönetimi ekibi oluşturdu ve her iki eseri de kaybolan veya çalınan sanat eserlerini kataloglayan uluslararası bir veri tabanı olan Art Loss Register’a gönderdi.

Kuş pisliğiyle kaplı tablonun sanat eseri olduğu ortaya çıktı... 3 milyon dolara satılması bekleniyorİlginizi ÇekebilirKuş pisliğiyle kaplı tablonun sanat eseri olduğu ortaya çıktı... 3 milyon dolara satılması bekleniyor5 bin 500 yıllık eserler ilk kez sergileniyorİlginizi Çekebilir5 bin 500 yıllık eserler ilk kez sergileniyorBanksy eseri yine tehlike altında... 23 milyon liralık eser yıkılabilirİlginizi ÇekebilirBanksy eseri yine tehlike altında... 23 milyon liralık eser yıkılabilir
X Reklam