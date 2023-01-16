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İtalyan aktrist Gina Lollobrigida yaşama veda etti

Bir döneme damga vuran İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida yaşama veda etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:42 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
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İtalyan aktrist Gina Lollobrigida yaşama veda etti

Seksi Akdeniz kadın imajıyla bir döneme damga vuran ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında şöhrete kavuşan İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida 95 yaşında yaşama veda etti.

İtalyan oyuncu, Antony Quinn ile Notre Dame’ın Kamburu isimli yapımda başrolü üstlenmişti.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde Lollobrigida’nın başkent Roma’daki bir klinikte yaşama veda ettiği belirtildi.

İtalyan kamuoyu tarafından “La Lollo” olarak bilinen ünlü oyuncu Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis ve Frank Sinatra gibi isimlerle oynamıştı.
İtalya kamuoyunun büyük sevgi gösterdiği aktrist, oyunculuğu bıraktıktan sonra fotoğrafçılık yapmaya başlamıştı.
1950 ve 1960’lı yıllara damga vuran Lollobrigida sinema dünyasını bıraktıktan sonra fotoğraf ve heykel sanatına ilgi göstermeye başlamıştı. Geçen yılın Eylül ayında ise siyasete atılmaya çalışan Lollobrigida, sandıktan zaferle ayrılamamış ve vekil olamamıştı.

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