İtalyan balerin Carla Fracci 84 yaşında hayatını kaybetti

Fracci kariyeri boyunca; Rudolf Nureyev, Erik Bruhn ve Vladimir Vasiliev ile gibi isimlerle unutulmaz performanslar sergiledi, çağının en iyi erkek yıldızlarıyla dans etti ve özellikle de “Giselle” yorumuyla tanındı.

Daha sonra, aralarında Napoli, Verona ve Roma da dahil olmak üzere çok sayıda İtalyan bale topluluğunu yönetti. Operanın egemen olduğu bir ülkede baleyi canlı tutmak için taşra kasabalarına kadar dansı götürmeye çalıştı.

ZARAFETİ VE SANATSAL BAĞLILIĞIYLA ÖVGÜLER ALDI

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yaptığı açıklamada, “Carla Fracci, ülkemizi zarafeti ve sanatsal bağlılığıyla onurlandırdı. Onu zamanımızın en büyük klasik dansçılarından biri yapan olağanüstü sanatsal ve insani nitelikleriydi” dedi.

Fracci, 1936’da Milano’da doğdu. Babası tramvay şoförüydü, annesi de bir fabrikada çalışıyordu. 10 yaşındayken Milano’nun prestijli La Scala Tiyatrosu’ndaki bale okuluna girdi.

KLASİK DANSI SIKICI BULUYORDU

Fracci Corriere della Sera gazetesine 2008’de verdiği bir röportajda, İngiliz yıldız Margot Fonteyn’in performansını görene kadar klasik dansı hep sıkıcı bulduğunu itiraf etti. Fracci bu performans sonrasında baleye karşı oluşan tutkusunu ise şu sözler anlatı: “İşte o zaman bir kıvılcım düştü, ateşe dönüşen ve beni asla terk etmeyen bir kıvılcım…”

1954’te bale okulundan mezun oldu ve iki yıl sonra solo olarak dans etmeye başladı, ardından da 1958’de baş balerinliğe yükseldi.

50 YILLIK KARİYERİNİ BİR KİTAPTA ANLATTI

2013’te yayınlanan otobiyografisi “Step After Step”te 50 yıllık kariyerini ve Nureyev de dahil olmak üzere kendi neslinin büyük erkek dansçılarıyla çalışmayı anlattı:

“Rudy ile dans etmek başlı başına bir meydan okumaydı. Harika bir dansçı ve koreograf ama aynı zamanda çok zor bir adamdı; rekabetçi, eksantrik, kararsız, öngörülemez, karamsar, huysuz…”diye yazdı.

GISELLE PERFORMANSIYLA HAFIZALARDA YER ETTİ

New York Times, 1991’de American Ballet Theatre’daki bir performansıyla ilgili olarak “Yıldızlara aç bir seyirci kitlesinden çılgınca, çiçeklerle dolu alkışlar aldı” diye yazdı.

Fracci, 1964’te yönetmen Beppe Menegatti ile evlendi ve çiftin Francesco adında bir oğlu oldu. Fracci, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.