İtalya’nın ünlü La Scala’sı yeni sezonu bir Rus operasıyla açacak
İtalya'nın Milano kentinde yer alan dünyaca ünlü opera binası La Scala, yeni sezonunda Rusya'ya ait bir operayla açılış yapacak.
Yeni sezonun Rus operası “Boris Godunov” ile başlayacağını duyuran La Scala yönetimi, Ukrayna işgali nedeniyle kültürel yaptırımlara da uğrayan Rusya’ya ayrımcılık yapmadığını ortaya koymuş oldu.
Reuters’ta yer alan habere göre, operanın kadrosunda Rus sanatçılar yer alacak.
Eserin sanat yönetmeni Dominique Meyer gazetecilere verdiği demeçte, “Ben bir cadı avından veya Rus eserlerinin iptalinden yana değilim. Rus yazar Alexander Puşkin’i okurken saklanmıyorum” dedi.
Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Rusya, dünya çapında birçok ülkede çeşitli Rus eserlerinin yasaklanması, yazarlarının adlarının silinmesi ve Rusların işten çıkarılmalarıyla karşı karşıya gelmişti.
La Scala, 7 Aralık’ta başlayacak 2022-23 sezonunda 200’ün üzerinde gösteri gerçekleştirecek.