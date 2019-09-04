‘İthaki Çocuk’ yayına başlıyor

Aru Shah, ortaokula giden ve annesinin müdür olarak çalıştığı Antik Hint Sanat ve Kültür Müzesi'ndeki ufak bir dairede yaşayan, sıradan bir kızdı. Yani en azından o öyle sanıyordu! Bir gün okulda rezil olmamak ve arkadaşlarına hava atmak isterken müzedeki eski bir lambayı yaktı. Annesinin, lanetli olduğunu ve asla ama asla yakılmaması gerektiğini söylediği lambayı! İşte o zaman işler çığırından öyle bir çıktı ki Aru, kendisini Hindu mitolojisiyle çevrili bir maceranın içinde buldu!

Şimdi bütün hastalıklardan korkan ruh kardeşiyle birlikte bir sürü doğaüstü görevi yerine getirmesi ve zamanın sonu gelmesin diye ölümle burun buruna gelmesi gerekiyordu. Ama bunların hepsini, üzerindeki Örümcek Adam pijamasıyla yapabilecek miydi?

Roshani Chokshi’nin yazdığı kitabı Aslı Tümerkan Türkçe’ye çevirdi. Kitap yarın raflarda olacak.