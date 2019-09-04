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‘İthaki Çocuk’ yayına başlıyor
‘İthaki Çocuk’ yayına başlıyor
İthaki Yayınları, çocuk edebiyatı ile ilgili kitaplar basmaya başladı. İlk kitap ise Aru Shah ve Zamanın Sonu...
Kültür Sanat 4 Eylül 2019 - 15:56

Aru Shah, ortaokula giden ve annesinin müdür olarak çalıştığı Antik Hint Sanat ve Kültür Müzesi'ndeki ufak bir dairede yaşayan, sıradan bir kızdı. Yani en azından o öyle sanıyordu! Bir gün okulda rezil olmamak ve arkadaşlarına hava atmak isterken müzedeki eski bir lambayı yaktı. Annesinin, lanetli olduğunu ve asla ama asla yakılmaması gerektiğini söylediği lambayı! İşte o zaman işler çığırından öyle bir çıktı ki Aru, kendisini Hindu mitolojisiyle çevrili bir maceranın içinde buldu!

Şimdi bütün hastalıklardan korkan ruh kardeşiyle birlikte bir sürü doğaüstü görevi yerine getirmesi ve zamanın sonu gelmesin diye ölümle burun buruna gelmesi gerekiyordu. Ama bunların hepsini, üzerindeki Örümcek Adam pijamasıyla yapabilecek miydi?

Roshani Chokshi’nin yazdığı kitabı Aslı Tümerkan Türkçe’ye çevirdi. Kitap yarın raflarda olacak.

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