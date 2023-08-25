İtiraz sonrası Cem Karaca filminin yapımcısından açıklama

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin durdurulması için harekete geçti. Mahkemeye başvuran İlkim Karaca film için kendisinden izin alınmadığını iddia etti. Filmin yapımcılığını üstelenen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya'dan açıklama geldi.

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Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, İsmail Hacıoğlu’nun başrol oynayacağı ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi için kendisinden izin alınmadığını söyledi ve çekimlerin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Filmin yapımcılığını üstlenen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya tarafından yapılan açıklamada ise Cem Karaca’nın hayatının beyazperdeye aktarmak üzere çalışmalara başlamadan önce gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

Filmde İlkim Karaca’ya yer verilmemesi hakkında da, “Filme konu olan tarihler; İlkim Karaca’nın, Cem Karaca’nın hayatında olmadığı hatta Cem Karaca’yla tanışmadığı süreci kapsamaktadır” denildi.

“CEM KARACA’NIN OĞLU EN BAŞINDAN BERİ DESTEK OLMAKTA”

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

“Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya yapım şirketleri olarak usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatını anısına yakışır bir şekilde sinemaya aktarmak, sanatçının hafızalarda yer eden şarkılarıyla birlikte hayatının, gelecek kuşaklara sinemanın benzersiz gücüyle de anlatılmasını sağlamak için çok önemsediğimiz bir yola çıktık.”

“Filmimiz Cem Karaca’nın çocukluğundan başlayıp sürgün yıllarında vatandaşlıktan çıkartılmasının ardından 1987 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı dönemi kapsamaktadır. Bu süreçte Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, filmimize danışman olarak katkı sağlamakta, bütün arşivini birinci elden bizimle paylaşmakta ve en başından beri destek olmaktadır.”

“Filmimizin merhum sanatçı Cem Karaca’nın anısına yakışır şekilde çekilmesi, vizyon tarihinde Cem Karaca hayranları ve sanatseverlerle buluşması için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Cem Karaca’nın hayatının beyazperdeye aktarmak üzere çalışmalarımıza başlamadan önce gerekli izinler alınmış olup tüm yasal süreçler tamamlanmıştır. Ek olarak, filmde çok özel bir yere sahip olan, belleklerde iz bırakan unutulmaz Cem Karaca şarkılarıyla ilgili de izinler alınmıştır.”

“Filme konu olan tarihler; dava açarak çekimlerin durdurulması için süreç başlatan İlkim Karaca’nın, Cem Karaca'nın hayatında olmadığı hatta Cem Karaca’yla tanışmadığı süreci kapsamaktadır.”