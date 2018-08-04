İyi ile kötü çekişmesi devam edecek

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Röportaj: Sercan MERİÇ – Yiğit Can KAYTMAZ

İkinci sezonuyla ekranlara dönecek olan Ozark’ın başrol oyuncuları Jason Bateman ve Julia Garner ile yeni sezonu konuştuk.

Dizide birçok karakter öldürüldü. İkinci sezondan ne beklemeliyiz?

Jason Bateman: İnsanların bu tür dizilerden beklediği şey bu aslında. Dizinin çok önemli karakterlerinin ve başrollerinin hayatını kaybetmesini görmek istiyor. Size şu kadarını söyleyebilirim; yeni sezonda da önemli karakterler ölecekler. Seyirciler bu karakterlerin yokluğuna rağmen dizinin nasıl devam edeceğini merak edecekler.

İlk sezonda mizahi bir yön de vardı. İkinci sezonda sürecek mi bu?

J. B.: Biraz mizah kattık ama aşırı değil. Kırılganlık ve dram var, aşırı derecede komedi de var. Karakter yaşadıkları olayların komik olduğunu göremiyor ama mizah her zaman gelecek. Sahneler biraz gerilimli olacak doğal olarak, çünkü ailenin birçok sırrı açığa çıkacak. Karakterler sürekli diken üstünde olacağı için tansiyon yüksek olacak.

RUTH DUYGUSAL MARTY AKILLI

Julia, senin karakterinin Marty'yle ilginç bir ilişkisi var. Sen tanımlar mısın?

Julia Garner: Marty'den çok nefret ediyordu ve bunun sebebi de Marty'nin ona genelde tepeden bakmasıydı. Marty eğitimli ve kafası çalışıyor. Dolayısıyla kendini Marty'leyken rahatsız hissediyor. İkisi arasında bir dizi sorun vardı. Bence benim karakterim biraz utanıyor. Birçok seferde hem utanıyor hem de kızıyor. Her şeyden kendisini sorumlu tutuyor ve bu durumdan rahatsız. Sürekli insanları suçluyor ve deli gibi davranabiliyor. Bence çok duygusal bir insan. Düşünmeden tepki veriyor. Dışarıda her şeye tutunmaya çalışıyor ama çok kırılgan biri. Yüzünde maske var ve sürekli onu çıkarıp tekrar takıyor.

Jason sen dizide yönetmenlik de yaptın. Kamera arkasında olmak nasıl bir duyguydu?

J. B.: Senaryoda yazanla oynananı karşılaştırırken harika bir ekiple çalıştığımı fark ettim. Hem kamera arkasında hem de kamera önünde. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bir yönetmenin söylediğiyle yapmak istediğini karşılaştırmak için güzel bir deneyim oldu ve bunu izleyiciyle paylaşmak harikaydı.

KARTELİN YENİ TEMSİLCİSİ GELİYOR

Diziye yeni karakterler geliyor… Bunlar hakkında bilgi verebilir misin?

J. B.: Kartelin yeni temsilcisi geliyor ve sürekli bir tehdit yaratıyor. Entelektüel bir zorluk var Marty'nin karşısında. Zira o karakter çok zorlayıcı olacak. Bundan önceki sorunlarda Marty, konuşarak insanları ikna ederek sorunları ortadan kaldırabiliyordu. Fakat karşısındaki kadın bunları yemiyor artık.

İyi ile kötü arasındaki gelgitler nasıl sürecek?

J. B.: İyi ve kötü, denge gibi olguların etrafında dönen tartışmalar sürekli gündemde olacak. Yeni sezonda iyi ile kötü arasındaki çekişme devam edecek.

BİZDE FARKLI DETAYLAR VAR

Ozark'ın Breaking Bad'e fazlaca benzetilmesine ne dersin?

J. B.: Breaking Bad harika bir dizi ve eğer onlar gibi iyi olabilirsek bence çok gurur duyarız. Bence bu karşılaştırma anlaşılabilir ve mantıklı. Dizinin hikayesinde ortalama bir aile var ve bu aile çok zor bir durumda kalıyor. Ancak umarım izleyiciler farklı şeyleri de keşfedebilirler. Çünkü Ozark'ta çok farklı detaylar ve hikayeler var.