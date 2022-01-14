‘İyi ki doğdun Nâzım Hikmet’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) büyük şair Nâzım Hikmet’i 120. doğum gününde özel bir etkinlikle anıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın Nâzım Hikmet Sanat Vakfı işbirliği ile yarın akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek “İyi ki Doğdun Nâzım Hikmet” etkinliğinde; yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün üstlendiği “Nâzım 120 Yaşında” belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.

Türk şiirini dünyaya tanıtan, şiirleri elliden fazla dile çevrilen; sevdayı, özlemi, direnci, özgürlüğü ve memleket sevgisini şiirleriyle buluşturan Nâzım'ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgeselde, şairi Şahin Sancak canlandırıyor.

Belgesel gösterimin yanı sıra şair hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran sanat ve edebiyat dünyasından birçok ismin yer aldığı “Ne Dediler” video gösteriminin yer aldığı etkinlik Serenad Bağcan'ın Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde Nâzım şiirlerinden oluşan şarkıları seslendireceği konser ile son bulacak.

İstanbulluların ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb@kultur Twitter hesaplarından takip edilebilir.