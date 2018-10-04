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İyi Oyun’da sürpriz konuk! Edis de filmde rol aldı…
İyi Oyun’da sürpriz konuk! Edis de filmde rol aldı…
Bilgisayar oyunu League of Legends’ın Türkiye’deki büyük turnuvasına hazırlanan beş gencin hikayesinin anlatıldığı ‘İyi Oyun’ filmine şarkıcı Edis, konuk oyuncu olarak katıldı.
Kültür Sanat 4 Ekim 2018 - 11:21

Genç kuşağın başarılı isimlerini buluşturan ‘İyi Oyun' filminin setinin çekimler sırasında sürpriz bir konuğu oldu. Şarkılarıyla son dönemde dikkat çeken Edis, konuk olduğu sette sempatik tavırlarıyla beğeni aldı. Mert Yazıcıoğlu, Yiğit Kirazcı, Afra Saraçoğlu, Hakan Kurtaş, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı ‘İyi Oyun'da beş genç, dünyayı kasıp kavuran League of Legends oyununun Türkiye turnuvasında birinci olmak için soluksuz bir mücadele verecek.

‘ROLÜM SÜRPRİZ OLSUN’

Ünlü şarkıcı filmle ilgili şöyle dedi: “Açıkçası son dönemde sürekli oyunculuğu çok özlediğimi söylüyordum. Böyle bir teklif de gelince ve dünyada da hiç yapılmamış bir iş söz konusu olunca ben de içinde olmak istedim. Herkes rolümü soruyor ama açıklamayacağım. Sürpriz olsun.”

Senaryosunu Emre Sirel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Umut Aral'ın oturduğu ‘İyi Oyun', 2 Kasım'da vizyona girecek.

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