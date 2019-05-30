İyi ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘iyiki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

İyi ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘iyiki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'iyi ki' bağlacıdır. İyiki mi, iyi ki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iyi ki’ dir.

İYİ Kİ NE DEMEK: Sevinilecek bir durum ki, güzel bir rastlantı olarak anlamına gelir.

İYİ Kİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin iyiki, iyi ki olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iyi ki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

İyiki (Yanlış kullanım)

İyi ki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ziyarete iyi ki beraber gittik.”