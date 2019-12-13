İyiliğin altını çizen eserler gerekiyor

11 yıl aradan sonra tiyatroya dönen Nevra Serezli: Tiyatroya bu kadar ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak şeklinde açıklayan usta sanatçı Serezli, başlıktaki gibi dedi ve ekledi: “Ağaçlar Ayakta Ölür projesini çok sevdim. Oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor...”

Bugüne kadar 50'nin üzerinde oyunda ve müzikalde rol alan Nevra Serezli 11 yıl aradan sonra Tiyatrokare'nin “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla sahnelere geri döndü… 3 Ocak'tan itibaren sahnelenecek olan oyun; İspanyol yazar-şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan bir duygusal komedisi… İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu. Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu bir büyükanneyi canlandırıyor.

GİZEMLİ KARAKTER…

Usta oyuncu Nuri Gökaşan'ın başrolü Serezli ile paylaştığı oyunda; torun rolünü oyuncu Arif Güney, güzel gelin rolünü ise Burcu Kazbek canlandırıyor. Genç oyuncu Oral Özer ise sürprizli ve gizemli bir karaktere hayat veriyor.

‘HİÇ UNUTULMADIM'

Tiyatroya bu kadar ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak şeklinde açıklayan Serezli, şöyle konuştu: “Çok değerli tiyatro yapımcılarından yıllardır güzel teklifler geldi, sağ olsunlar hiç unutulmadım, ancak Nedim Saban'ın önerdiği bu projeyi çok sevdim. Oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor. Eski bir oyun olmasına rağmen hiç eskimeyen duyguları yaşatıyor. İyiliğin altını çizen, iyilik üzerine kurulu eserlere ihtiyacımız var.”

‘BU ROL BENİMDİR'

Nedim Saban ise projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Tiyatrokare'nin kuruluşunda beraber çalıştığımız büyük usta Macide Tanır'dan çok dinlemiştim Ağaçlar Ayakta Ölür'ü. Oynandığında uzun kuyruklar oluşmuş. Anılarını yazdığı Tiyatronun Cadısı kitabındaki anılarında da önemli yer tutar bu oyun. Nevra Hanım'a neredeyse 20 yıldır 20 farklı oyun yolladım, bu proje aklıma geldiği zaman ‘siz oynarsanız, olay olur' diye mesaj attım. Ertesi gün heyecanlı bir ses duydum! Bu rol benimdir' dedi.”