Izdırap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ızdırap mı, ıstırap mı?

Izdırap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ızdırap mı, ıstırap mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ızdırap’tır. Izdırap mı, ıstırap mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ızdırap'tır.

IZDIRAP NE DEMEK: Acı, üzüntü, sıkıntı, keder anlamındadır.

IZDIRAP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ızdırap mı, ıstırap mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ızdırap şeklinde olmalıdır.

ıstırap (Yanlış kullanım)

ızdırap (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yaşadığı son olaylar yüzünden ne kadar ızdırap çektiğinin farkındaydık.”