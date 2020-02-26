Izdırap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ızdırap mı, ıstırap mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ızdırap'tır.
IZDIRAP NE DEMEK: Acı, üzüntü, sıkıntı, keder anlamındadır.
IZDIRAP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ızdırap mı, ıstırap mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ızdırap şeklinde olmalıdır.
ıstırap (Yanlış kullanım)
ızdırap (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yaşadığı son olaylar yüzünden ne kadar ızdırap çektiğinin farkındaydık.”