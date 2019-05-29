İzel aşk itirafında bulunurken gözleri doldu

İzel, önceki gün ise albümde yer alan ‘Saçmalık' isimli şarkına Beyoğlu Autoplato Film Stüdyosu'nda klip çekti. Kapalı mekanda gerçekleştirilen çekimler Erkan Nas, yönetmenliğinde gün boyu sürdü. Çekim arası gazetecileri ağırlayan İzel, soruları yanıtladı.

“KENDİMLE BARIŞIĞIM”

Beyaz bir kıyafetle kameraların karşısına geçen İzel, “Ben evlenince herkes mutlu olacak. Baktım kimseden teklif gelmiyor ben ettim” diyerek röportaja esprili bir giriş yaptı. Kendiyle barışık bir insan olduğunu ifade eden İzel, “Geçen ‘Makyaj güzeliyim' diye açıklama yapmıştım. Bunu herkes söyleyemez. Kilo aldım ama bir 10 kilo verdim. Bir dahaki klipte bir 10 kilo daha vermiş olarak göreceksiniz beni” dedi.

“HAPİS HAYATI YAŞADIM”

Sevilen şarkıcı İzel, müziği çok özlediğini itiraf etti. İzel, “Bir daha ara vermek yok. Bir gün bile ayrı kalmam. Şarkı söylememek için 7 yıl çok uzun süre. Sizleri özlemişim. Röportaj vermeyi unutmuşum ve özlemişim. Bu sürede hiç şarkı söylemedim, üretmedim. Çok uzun yıllar 32 yıl sahne yaptım. Biraz sıkıntılar yaşadım. Savaşçı bir tipim yok. Polemiklerden hep uzak kalmaya çalışırım. O yüzden çekilmeyi yeğledim. Sıkıntıların hallolmasını bekledim. Bir sözleşmem vardı onun bitmesini bekledim. Bir nevi hapis hayatı yaşadım.” dedi.

“YOKTUM AMA BİRİLERİ BANA BİR ŞEKİLDE SALLIYORDU”

Polemiklerden uzak kalmaya çalıştığını belirten İzel, “Albümde bir şarkı var. ‘Ben duruyorum, siz öylece geliyorsunuz.' Dedim ki şarkı beni anlatıyor. Bir bitmediniz. Ben oturuyorum, duruyorum. Ege'ye Akdeniz'e vuruyorum kendimi. Dağlara, ormanlara çıkıyorum. Aşağıya iniyorum bir bakıyorum bir şeyler olmuş, birileri bana bir şey demiş. Yoktum ama birileri bana bir şekilde sallıyorlardı.” diye konuştu.

İZEL’DEN MICHAEL JACKSON DANSI

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarını atlattığını ifade eden şarkıcı, “O dönemleri aştım. Bakın saçım uzadı artık. Biraz Michael (Jackson) havası yaratmaya çalıştım” diyerek kısa bir moonwalk dansı yaptı.

AŞK İTİRAFINDA BULUNURKEN GÖZLERİ DOLDU

Müzik hayatına ara verdiği 7 yıl boyunca hiç aşk yaşamadığını belirten İzel, pişman olduğunu söyledi. Röportaj esnasında gözleri dolan İzel, “Aşk yaşasaydım iyiydi. 7 yıl çok uzun bir süre. Çünkü ben şarkılarımı aşktan beslenerek söylüyorum. O yüzden bu albümde biraz zorlandım.” dedi. Röportaj esnasında gözleri dolan şarkıcı, “Sizi gördüm. O eski günlerim, 7 yıl geldi aklıma… O yüzden biraz gözlerim doldu.” diye konuştu.

“HER İLİŞKİMDE EVLENECEĞİM ZANNETTİM”

Ünlü popçu, “İzel gerçek aşkı bulunca evlenir mi?” şeklindeki soruya “Zaten her ilişkimde evleneceğim zannettim. Bir süre takılıyım diye düşünmedim” şeklinde cevap verdi. Hayattaki en büyük keşkesinin müziğe ara vermek olduğunu vurgulayan İzel, “Bu 7 yılda savaşabilirdim. O güç vardı bende. Çekilmem yanlıştı. Savaşırdım. Aşkla ilgili hiçbir pişmanlığım yok. İyi ki yaşamışım o aşkları.” dedi.

“SİNAN, VEFASI TAM BİR ADAM”

İzel, bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl'ın kendisine büyük desteği olduğunu söyledi. Müziğe dönmesinde Akçıl'ın pay sahibi olduğunu belirten İzel, “Sinan baktı ki olmayacak beni pijamamla stüdyoya götürdü. Vefasını gösterdi. Sinan Akçıl vefası tam bir adam. Ben o stüdyo ortamını, mikrofonu görünce ‘Ohhh' falan oldum. Beni o döndürdü diyebiliriz” dedi.

“TAHTIMI ÖZLEDİM VE GERİ DÖNDÜM”

İzel, “Kendinize rakip olarak gördüğünüz birisi var mı?” sorusana “Şu saatten sonra kimseyi rakip olarak görmüyorum. Birilerinin albümü çıkıyor beğeniyorsam tebrik ediyorum. Herkes başarılı olsun müzik kazansın istiyorum. Ben de artık müsaade edin de rakip görmeyeyim. Tahtımı özledim ve geri döndüm.” Diyerek rakiplerine gönderme yaptı. Şarkıcı son alarak “Tahtınızı kime bıraktınız?” sorusuna “O zaman tahtcılar taht yetiştirmeye çalışıyordu. Taht dediğin bir tane olur.” şeklinde cevap verdi.