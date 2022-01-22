İzlanda soğuğunda izlenecek İzlanda dizileri ve filmleri

İzlanda soğukları gelmişken evde kalıp film ve dizi izlemenin keyfi bir başka olur. Bu soğuklara da İzlanda dizileri ve filmleri yakışır. Birbirinden etkileyici İzlanda dizilerini ve filmlerini seçtik.

Sozcu.com.tr

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Kış mevsimi sevenler kar yağışını gözlerken sonunda İzlanda soğukları ülkeye giriş yaptı. Lapa lapa kar ve soğuk havalarda evde kalıp film ve dizi izlemek ise bu havalar için en ideal aktivite oldu. İzlanda soğuklarına yakışan İzlanda’dan dizileri ve filmleri seçtik.

THE VALHALLA MURDERS

İzlanda yapımı, Netflix’in son günlerde öne çıkan dizilerinden. İlk olarak 2019’da yayınlanan mini dizi, 2020’de de Netflix’te yayınlanmaya başladı. Sekiz bölümlük polisiye dizi, nefes kesen bir izleme maratonu sunuyor.

TRAPPED

Netflix’te yayınlanan bir başka İzlanda dizisi daha… 27 Aralık 2015’te başlayan dizi, iki sezondan oluşuyor. Kar fırtınası nedeniyle elektrik kesintisinin hâkim olduğu bir kasaba ve bulunan bir ceset… Dizi, hem polisiye hem de gerilim dolu dakikalarla izleyiciyi sürekli merakta bırakıyor.

KATLA

İzlanda yapımı bir başka Netflix dizisi daha… Uzak ülkenin yine bir felaket sonucu yalnız başına kalan insanları ekranda… 17 Haziran'da ekran macerasına Netflix’te başlayan Katla, İzlanda’nın uzak bir köşesinde gerçekleşen büyük bir volkan patlamasının bir yıl sonrasında yaşananları anlatıyor.

FORTITUDE

Dizi, Fortitude adlı kurgusal Arktik Norveç yerleşiminde geçer. Dizi, vahşi bir cinayetle sarsılan küçük bir topluluğu anlatıyor. Şerif, kasabasını tekrar güvenli hale getirmek zorunda kalır, ancak ileride ne olacağına dair henüz hiçbir fikri yoktur. Çünkü zamanla daha fazla insan vahşice öldürülmeye başlar.

2015’te yayınlanan dizi, 3 sezon ve 26 bölüm sürdü; başrollerinde ise Dennis Quaid, Richard Dormer, Stanley Tucci ve Christopher Eccleston gibi Hollywood’un tanınmış isimleri de yer aldı.

CASE

Karlı bir hafta sonunda bitirilecek bir dizi daha… 2015 yılında yayınlanan dizi tek sezonluk ve 9 bölümlük mini bir diziydi. En iyi Nordic Noir olarak tanımlanan, ödüllü İzlanda suç dizisi; genç bir kadının cinayetini araştıran bir baş dedektif hakkında. Dedektif, beklemediği bir şekilde davayı araştırdıkça, kendi hayatının çözülmeye başladığına şahit olur. Dizi ağırlıklı olarak güneydoğu İzlanda’da çekilirken bazı sahneleri de Reykjavik’te çekildi.

FUSI

Bakir Dev ve Virgin Mountain isimleriyle de anılan Fusi, İzlandalı bir dram filmi. Dizilerin aksine Fusi, bir felaketten yola çıkmayıp 40’lı yaşlarındaki Fusi isimli iletişim sıkıntıları yaşayan birisi. Rutin bir hayatı olan Fusi aynı zamanda aşırı iri ve kiloludur. Doğum günü hediyesi olarak annesinin erkek arkadaşının kendisini bir dans kursuna yazdırması Fusi için çok büyük bir kırılma olur.

RAMS

İnatçılar olarak Türkçeye uyarlanan İzlanda filmi, bazı yayınlar tarafından tüm zamanların en büyük ikinci İzlanda filmi seçildi. filmde; kardeşlik, kıskançlık, felaketler, dayanışmanın önemi işleniyor. Rams, iki kardeşin arasındaki kavgaların tüm köye yansıdığı bir hikâyeyi anlatıyor.

LAMB

İzlanda’daki çiftliklerinde koyun sürüleriyle birlikte yaşayan bir çiftin hayatına bir anda gizemli bir şekilde bir bebek girer. Önce çifti mutlu eden bu olay zamanla hayatlarını alt üst etmeye başlar.

ENGLAR ALHEIMSINS

Evrenin Melekleri ismiyle ülkemizde bilinen film, film festivallerinde de başarılar elde etmiş bir yapım. Aşk filmi gibi başlayan film, ilerleyen sahnelerde izleyiciyi bambaşka konulara sürükler. Aşk, ayrılık acısı, gerçeklik ve delilik arasındaki gelgitler başarılı bir şekilde ekrana yansır. Filmin unutulmaz sahneleri kadar Sigur Ros tarafından yapılan müziği de dikkat çeker.

NOI ALBINOI

Ülkemizde Buzdan Hayaller ismiyle vizyona giren film, birden fazla ödül kazanarak sinema dünyasına damga vuran filmlerden biri oldu.

17 yaşındaki Noi, çevresine uyum sağlayamayan ve sürekli var olduğu yerden gitmeye çalışan bir gençtir. Ancak Noi, beklenmedik bir şekilde kaçmaya çalıştığı kasabada aşkı bulur ve artık hayalleri iki kişiliktir.

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