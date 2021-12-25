İzmir.Art hayata geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir.Art dijital sanat platformunu hayata geçirdi. İnternet sitesinin yanı sıra cep telefonlarındaki aplikasyon ile de takip edilebilen platform sayesinde vatandaşlar kentteki bütün kültür ve sanat faaliyetlerinden haberdar olabilecek. Kentteki sanat haberleri ve yarışmalarının, sanat odaklı eğitimlerin, ortak görüş oluşturmaya yönelik kamuoyu araştırma altyapısının da bulunduğu platformun tanıtım toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bütün arzumuz çölleşen iklimimizde kültür sanatla nefes almak için daha çok insanı kültür sanat üreticisiyle buluşturmak" dedi.

Gökmen ULU

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Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan İzmir.Art tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu Sengel, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, sanatçılar Zülfü Livaneli, Cezmi Baskın ve Hayko Cepkin, gazeteciler ve sanatseverler katıldı. Etkinliğin sunuculuğunu Yekta Kopan yaptı.

“KENTTEKİ SANAT ÜRETİMLERİ GÖRÜNÜR KILINACAK”

Projenin sunumunu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı Kadir Efe Oruç, “İzmir.Art, kentteki üretimlerin daha görünür kılınmasına katkı sağlamakta, aynı zamanda sanatçılara bir temsil imkanı ve alanı sunmayı amaçlamaktadır. İzmir Art, kültür sanat ajandası ve rehberi olarak İzmir'in tüm ilçelerini de içine alacak şekilde kültür sanat gündemini bünyesinde toplayan, sanatçılar ve üretimleriyle etkileşim içinde olan interaktif, eşitlikçi, demokratik, kültürel bir oluşumdur. İzmir.Art, İzmir’in sanatsal ve kültürel dinamizmini yansıtan bir ayna olmayı hedeflemektedir” dedi.

SOYER: DEMOKRASİYİ DİJİTALLEŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kültür ve sanat, cehaletin önünde bir engel. Birlikte yaşamamızı keyifli kılan bir enstrüman. Eksikliği hayatımızı çölleştiriyor, çoraklaştırıyor, bizi yoksullaştırıyor. Ben işin demokrasi boyutunu paylaşmak istiyorum. Demokrasi, beş yılda bir sandığa gitmekten ibaret değil. Demokrasi birlikte yaşama kültürü, birlikte yaşamanın hukuku, birlikte yaşamanın güzelliğidir. İnsanlığın bulduğu en büyük inovasyondur. Ne oldu da bugün bütün dünya popülist ve otoriter iktidarların altında yaşıyor? Demokrasinin zafiyetlerinden mi acaba? Böyle olduğunu düşünmüyorum. Demokrasinin erdemlerinde, zenginliğinde bir zafiyet yok. Demokrasinin insan topluluklarıyla buluşmasında, kullanılan araçlarda zafiyet var. Onun için demokrasiyi dijitalleştirmek mecburiyetindeyiz. İzmir Art, kültür sanat üretiminin ve bu üretimin insanlarla buluşmasının dijitalleştirilmesidir. Bütün arzumuz, bu çoraklaşan iklimimizde kültür sanatta yeniden nefes almak için daha çok insanı kültür sanat üreticisiyle, onların ürettikleriyle buluşturmak” dedi.

LİVANELİ: İZMİR’İN SANATA VERDİĞİ ÖNEMİ TAÇLANDIRACAĞIZ

Tunç Soyer’i kutlayan usta sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, “İnsanları, ülkeleri birbirine yaklaştıracak olan sanattır. Bağımsız sanatçılar zorluk içinde, hayatta kalabilme mücadelesinde. Kendilerine alan açılması lazım. Bu alan ancak yöneticiler sayesinde açılabilir. İyi ki bizim büyük şehirlerimizde böyle belediyeler var. Hep birlikte İzmir’in sanata ve kültüre verdiği önemi taçlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız’ diye konuştu.

İZMİR.ART’TA NELER VAR?

İzmir.Art, kullanıcı açısından yapı olarak kentteki bütün etkinliklerin takvimi, sanal sergiler, kültür ve sanat blogları, kültür sanat haritası ve rotaları olmak üzere dört ana başlık içeriyor. Etkinlik Takvimi ile Kültür Sanat Haritası ve Rotaları, sanatseverlerin İzmir'deki sanat etkinliklerinden kolay ve hızlı bir şekilde haberdar olabilecekleri bir kaynak olarak konumlanıyor. Sanal sergiler ve blog ise alanlara özel üretimlerin İzmirArt üzerinden doğrudan sunulduğu mecralar olarak yer alıyor. Blogta İzmir.Art kullanıcıları için üretilen eserlere ilişkin haber, kritik, değerlendirmeler, güncel sanat etkinliklerinin yer aldığı paylaşımlar, biyografiler, kültür sanat rotaları deneyimleri, röportajlar yer alıyor. İzmir Art, haritalar ve rotalar ile yurttaşların etkinlik programı oluşturmalarına olanak sağlıyor. İzmir.Art, web sitesinin yanısıra cep telefonlarına indirilen aplikasyon ile de takip edilebiliyor.