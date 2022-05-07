İzmir Atatürk Açıkhava Tiyatrosu restorasyonu bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Yıllar içinde deforme olmuş 2 bin 870 koltuk söküldü, yerlerine ise 3 bin 150 koltuk takıldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Koltukların 3 bin 22'sinin darbelere dayanıklı, alev almaz, konforlu ve FIBA standartlarına uygun stat koltuğu olduğu belirtildi. Tiyatronun giriş-çıkış koridorlarındaki duvarlara ise 128 yeni katlanır tip koltuk takıldığı ifade edildi.

Yeni koltuklara yuvarlak, görünürlük düzeyi yüksek ve insan vücuduna zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış numaralar yerleştirildiği ve merdivenlerdeki numaraların da yenilendiği kaydedildi.

DEMİR KORKULUK YAPILDI

Ses odasında duvar, zemin, elektrik ve boya tadilatları yapıldığı, bölge numaratörlerinin fiberglass malzemeden imal edildiği ve görünürlüğünün arttırıldığı belirtildi. Açıkhava tiyatrosunu çevreleyen balkon duvarlarının üzerine seyircilerin emniyetini sağlamak için de demir korkuluk yapıldığı açıklandı.