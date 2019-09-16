İzmir Yazı Atölyesi’nde yeni dönem ekim ayında başlıyor

Ekim ayı itibariyle Alsancak Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda Atölyegâne'de hizmet verecek olan olan İzmir Yazı Atölyesi'nde öykü, roman, deneme ve makale üzerine çalışmalar yapılacak. 4 hafta, toplam 8 saat sürecek programda katılımcılar yazı pratiklerini geliştirmeye çalışacaklar. Atölyede her hafta katılımcıların üretimleri eğitmenimiz tarafından tek tek değerlendirilecek. Dileyen öğrenciler ikinci ve üçüncü kur eğitimlere devam edebilecek. Atölye ile irtibata geçmek isteyenler için açıklama şu: “Fiyat, tarih bilgileri ve ön kayıt için 05377632406 numaralı telefonu arayabilir ya da whatsapp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz.”

BARIŞ İNCE KİMDİR?

17 Ağustos 1982'de İzmir'de doğdu. İlköğrenimini İzmir Mustafa Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yaptı. 2005 yılında uluslararası ekonomi dergisi BusinessWeek dergisinde muhabirliğe başladı. 2007 yılında BirGün gazetesinde editör olarak işe girdi. Bu gazetede haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 2013 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2014 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülü'ne layık görüldü. Yedi Yetmiş çocuk edebiyat dergisinde yayın yönetmenliği yaptı. Hamburg'da yaratıcı yazı üzerine çalışmalar yaptı. Çelişki adlı ilk romanı 6 Haziran 2017'de, Sarsıntı adlı ikinci romanı 6 Kasım 2018'de Can Yayınları'ndan çıkmıştır. Kıyıdaki Çocuklar adlı çocuk-gençlik romanı Eylül 2019'da Can Çocuk tarafından basılacak. Sarsıntı romanı ile en iyi roman dalında 2019 Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Neye Göre adlı bir tiyatro oyunu bulunmaktadır. Bavul Dergi'de öykü ve denemeleri, BirGün gazetesinde makaleleri yayımlanmaktadır.