İzmir’de, 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 1 kişinin internet üzerinden antik testi satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Tarihi eseri satmayı planlayan kişinin H.G. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheli bir depoda arama yaptı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen, 70- 75 santimetre uzunluğunda olan ve alt kısmında deniz kabuğu parçaları olan antik testi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, elde edilen tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. (DHA)