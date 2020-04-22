İzmir’de 23 Nisan coşkusu Haluk Levent’le yaşanacak

İzmir Körfezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, bu akşam görkemli bir konsere sahne olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Haluk Levent'in özel düzenlenmiş arabalı vapurda müthiş bir konser vereceğini duyurdu.

İzmir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu akşam görkemli bir konserle kutlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesaplarından İzmirlilere bu akşam Körfez’e camlarından bakma önerisinde bulundu.

“GÜNDOĞDU’YU İZMİR MARŞIYLA İNLETECEĞİZ”

Soyer, arabalı vapurda gerçekleşecek olan konserle ilgili olarak, “Haluk Levent 21.30'da Üçkuyular kıyıdan Bostanlı'ya ilerleyecek, ses ve ışık sistemli gemiden müthiş bir konser verecek. Sosyal medya hesaplarımızdan ayrılmayın, Körfez’e camdan bakmayı da unutmayın. Size söz, Haluk Levent’le Gündoğdu’yu İzmir Marşı'yla yine inleteceğiz” dedi.

KONSER SOSYAL MEDYADAN DA CANLI YAYINLANACAK

Konser İzmirTube ve Belediyenin tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.