İzmir’de 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de gün yüzüne çıkarılmıştı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya ulaşılmıştı.

Yeşilova Höyüğü’nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.

“BİZİ HEYECANLANDIRAN BİR ESER OLDU”

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, baş ve ayak kısmı kırık olan heykelcikle ilgili şu bilgiyi verdi:

* Normal boyutu 14 santimetre olan Kalkolitik döneme ait bir tanrıça heykeli. ‘Göğe, yıldızlara bakan kadın’ olarak adlandırılan bir heykelcik. Yeşilova’da bulunmuş olması önemli. Çünkü bunların tüm örnekleri İngiltere, ABD ve Almanya’daki özel koleksiyonlarda, yüksek paralara satılıyor.

* Bu heykelcik, özel koleksiyonlardaki eserlerin Türkiye’den gitmiş olduğunu büyük ölçüde kanıtlıyor. Yurt dışında özel koleksiyonlarda bulunan Batı Anadolu’ya ait özel eserleri, belki bu heykelcik sayesinde ileriki yıllarda geri alma olanağını bulmuş oluruz.

* Bu yılın son buluntusuydu. Bizi heyecanlandıran bir eser oldu. Mermerden yapılmış. Kolları penguen şeklinde, göğüslerini tutan vaziyette bir heykelcik. Bu tür heykelciklerin kafa yapıları, genelde kırık olarak ele geçiyor. Çünkü çok ince bir kafa yapısı var. Göğe doğru bakan, patlak gözleriyle simgelenen bir heykelcik.

Doç. Dr. Zafer Derin, bulunan heykelciğin kadını simgeleyen, o dönemin dinsel inançlarını ve mermerle bağlantısını ortaya koyan bir eser olduğunu da kaydetti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Tsunamide kayboldu, Türkiye'de bulundu