İzmir’de Dario Moreno’nun resmi adını taşıyan sokakta duvar resmi yapıldı

Konak ilçesinde Tarihi Asansör’ün de yer aldığı Dario Moreno Sokağı’na ünlü piyanist, gitarist ve sinema oyuncusunu Dario Moreno’nun portresi, 100. yaş günü anısına resmedildi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu Aksel Mengü tarafından yapılan mural (duvar resmi), 8 günde tamamlandı.

Çocukluk ve gençlik dönemini İzmir’de geçiren ve İzmir aşığı olduğu bilinen Moreno’nun portresi, evinin karşısında bulunan duvarda yer alıyor.

“BURADA YAŞAYAN KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜM”

Sanatçı Aksel Mengü, “İzmir’e corona sebebiyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarıyla ilgili bir duvar resmi yapmak için gelmiştim ancak sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir teklifi olunca burada geçirdiğim süreyi uzattım. Dario Moreno çok hareketli, çok renkli bir kişilik. Bunu yansıtmak benim için zordu. Çok fazla araştırma yaparak eserlerine baktım ve sokağın nabzını tutarak burada yaşayan kişilerle görüştüm. Ortaya böyle bir tasarım çıktı. Genel olarak gören kişiler eseri beğeniyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Eleştiren kişiler de oluyor özellikle dudak kısmını abartılı bulanlar oldu. Arkamda iz bırakmak beni mutlu ediyor. İzmir’e böyle değerli bir sanatçının resmini yapmak onur verici” dedi.

“ÇOK GÜZEL OLDU”

Dario Moreno Sokağı esnafından Özcan Bitik, “Ortaya bu kadar renkli bir çalışma çıkacağını düşünmemiştik. Çok güzel bir duvar resmi oldu. Dairo Moreno bulunduğumuz sokağın da ismi ve sanatçı İzmir aşığı biridir. Çok da güzel bir şekilde sokağımızda canlanmış oldu” diye konuştu.

Almanya’dan İzmir’e tatil için gelen Nebahat Kuzay da, “Asansörü gezmek için Dario Moreno Sokağı’na geldik ancak birden duvar resmi dikkatimi çekti. Çok dikkat çekici ve başarılı bir resim olmuş” dedi. (DHA)