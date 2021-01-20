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İzmir’de iki bin yıllık mozaik ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi.

Güncellenme: 10:40, 20/01/2021
Haberler Kültür Sanat
İzmir’de iki bin yıllık mozaik ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eserin Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahalles’'ne getirilerek satışının yapılacağının istihbaratını aldı.

Daha sonra şüpheli araç, ekiplerce PTS kameralarından takip edildi. Jandarma ekipleri, bu sırada harekete geçerek tedbir aldı ve araç Gökçeyurt Mahallesi sınırında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, kartona sarılı vaziyette mozaik ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C. gözaltına alındı.

FOTO: İHA)

Ele geçirilen tarihi eserin Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

izmir mozaik Roma
Yayınlanma Tarihi:10:32,