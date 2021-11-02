İzmir’de Müjdat Gezen rüzgarı

İzmirliler'in en sevdiği sanatçılardan Müjdat Gezen iki günlük program için kente geliyor. 3 Kasım Çarşamba akşamı Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Müjdat Gezen Belgeseli'nin prömiyeri gerçekleştirilecek. 4 Kasım Perşembe akşamı Bostanlı Açıkhava Tiyatrosu'nda da belgesel gösterimi yapılacak. Ardından duayen sanatçı, kızı Elif Gezen ile 'Baba-Kız' adlı yeni oyununun İzmir galasında tiyatroseverler ile buluşacak.

Sozcu.com.tr

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Yönetmenliğini Sözcü gazetesi yazarı Gökmen Ulu’nun yaptığı Müjdat Gezen Belgeseli’nin gösterimi 3 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin ev sahipliğindeki ustaya saygı etkinliğine Müjdat Gezen de ailesi ile katılacak ve finalde sahneye çıkacak.

MÜJDAT GEZEN ‘BABA-KIZ’ OYUNU İLE BOSTANLI’DA

Türk Tiyatrosu’nun duayeni Müjdat Gezen, 4 Kasım Perşembe akşamı da ‘Baba-Kız’ adlı yeni oyunu ile sanatseverlerin karşısında olacak. Buluşma adresi Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu. Geçen hafta İstanbul’da galası yapılan ve büyük beğeni toplayan oyunda Müjdat Gezen sahneyi müzisyen kızı Elif Gezen ile paylaşıyor.

BELGESEL PERŞEMBE AKŞAMI KARŞIYAKA’DA

Bu arada, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Perşembe akşamı Bostanlı’da sahnelenecek oyun öncesi belgesel gösterimi kararı aldı. Biletli seyirciler, saat 19.00’da belgeseli, ardından da oyunu seyredebilecek.

GEZEN: KOMİK ANLARI OYUN YAPTIK

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun üstadı Müjdat Gezen, yeni oyunu ile ilgili şöyle konuştu: “Elif benim kızım. Uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor. Ona hasret kaldım… Mimar Sinan Üniversitesi ve üç müzik bölümü bitirdi. Biri Amerika’da, biri de İngiltere’de… İki müzik okulu daha… Benim şiirlerimi bestelemiş. ‘Baba bunları bir oyunda kullanalım’ dedi. Başımızdan geçen komik anları oyun yaptık. Hem şarkı söylüyoruz, hem gülüyoruz, hem eğleniyoruz. 61. sanat yılımda bu iş bana iyi geldi. Gelin birlikte eğlenelim.”