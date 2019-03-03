İzmir’de Öldür Beni Sevgilim izdihamı

Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Öldür Beni Sevgilim'de rol alan Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu ve Özgür Emre Yıldırım İzmir'de bir AVM'de hayranlarıyla buluştu. AVM'ye yaklaşık 10 bin kişi akın etti.

Öldür Beni Sevgilim’in yıldızları, İzmir’de bulunan bir AVM’deydi. Maksimum kapasite ile 6 bin kişinin sığabileceği AVM meydanına 10 bine yakın kişi girdi. Bu ilgiden dolayı büyük bir izdiham yaşandı. AVM yetkilileri bu rakamın bugüne kadar kapalı bir AVM'den toplanan en büyük kalabalık olduğunu söylediler.

AVM meydanında hayranlarını selamlamak üzere sahneye çıkan Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu ise; alkışlar ve gösterilen yoğun tezahürat nedeniyle uzun süre konuşma yapamadılar.

AVM'yi dolduran binlerce İzmirli, oyuncuların yaptığı konuşmaların hemen ardından filmin orijinal şarkısı Öldür Beni Sevgilim'i söylemeleri için alkışlar ve ıslıklarla tempo tuttular. 10 bine yakın kişi ile beraber sahnede şarkıyı seslendiren oyuncular bütün AVM'yi coşturdular.