İzmir’de pandemiden etkilenen müzisyenlere destek etkinlikleri düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Haziran sonuna kadar büyük çaplı konser organizasyonu yapmak yerine 1,5 milyon liralık bütçeyi sanatçılar için kullanma kararı doğrultusunda kentin çeşitli noktalarında sanat etkinlikleri düzenlendi.

Sanatçılara destek kapsamında 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde İzmir Müzisyenler Derneği, Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği ve (Müzik-Sen) Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası sanatçıları görev aldı. Projeyle toplam 80 müzisyene biner TL destek sağlandı.

Dans, animasyon, sihirbazlık, palyaço ve canlı heykel performansları sergileyen 50 performans sanatçısına da 40 bin liralık destek verildi. Pandemi döneminde İzmirli sanatçılara verilen destekler İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle geçen yıl Mayıs ayından itibaren İzmir'de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500'ün üzerinde tiyatro bileti satın aldı, tiyatro gösterileri için salonların kiraları yarı yarıya düşürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada pandemi döneminde sanatçılara destekler şöyle anlatıldı:

* Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yapıldı ve 38'inci İzmir Tiyatro Günleri'nde 91 oyun dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlanarak binlerce tiyatro emektarına 2 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlandı.

* Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL'nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL'nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL'nin üzerinde bir destek verildi. Pandeminin ikinci dalgası ile beraber İzmir Sokak Sanatçıları Derneği, İzmir Müzisyenler Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ve sanat inisiyatifleri ile ortak çalışmalar yapıldı.

* Sanatçıların envanteri ve üyelerin durumu belirlendi. 15 Şubat 2021 tarihine kadar 900 sanatçıyla dijital ve gezici sanatsal çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara yaklaşık 450 bin lira kaynak ayrıldı. Sanatçılara bin 683 adet hijyen ve gıda paketi dağıtıldı.

* Pandemi döneminde olumsuz etkilenen klasik müzik sanatçılarından oluşan El Ele Müzik Orkestrası oluşturuldu. 33 sanatçıdan oluşan orkestra 7 konser verecek.