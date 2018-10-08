İzmir’de rock müzik coşkusu

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Yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalle yüz binlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım bu kez İzmir’de festival düzenleyecek. Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın katkılarıyla düzenlenecek MilyonFest, bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

FESTİVALİN PROGRAMI ŞÖYLE

19 Ekim Cuma

Şebnem Ferah

maNga

Feridun Düzağaç

Fatma Turgut

Pera

Son Feci Bisiklet

Beyefendi

20 Ekim Cumartesi

Athena

Selda Bağcan

Pinhani

Pamela

Niyazi Koyuncu

Anıl Piyancı

Başıbozuk

21 Ekim Pazar

Teoman

Duman

Ceza

Cem Adrian

Baba Zula

Can Got

Nova Norda