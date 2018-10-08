İzmir’de rock müzik coşkusu
Yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalle yüz binlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım bu kez İzmir’de festival düzenleyecek. Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın katkılarıyla düzenlenecek MilyonFest, bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor.
FESTİVALİN PROGRAMI ŞÖYLE
19 Ekim Cuma
Şebnem Ferah
maNga
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Son Feci Bisiklet
Beyefendi
20 Ekim Cumartesi
Athena
Selda Bağcan
Pinhani
Pamela
Niyazi Koyuncu
Anıl Piyancı
Başıbozuk
21 Ekim Pazar
Teoman
Duman
Ceza
Cem Adrian
Baba Zula
Can Got
Nova Norda