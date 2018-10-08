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İzmir’de rock müzik coşkusu
İzmir’de rock müzik coşkusu
İzmir'de düzenlenecek MilyonFest'e Şebnem Ferah, maNga, Athena, Selda Bağcan, Teoman ve Duman gibi isimler katılacak.
Kültür Sanat 8 Ekim 2018 - 12:51

Yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalle yüz binlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım bu kez İzmir’de festival düzenleyecek. Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın katkılarıyla düzenlenecek MilyonFest, bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

FESTİVALİN PROGRAMI ŞÖYLE

19 Ekim Cuma
Şebnem Ferah
maNga
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Son Feci Bisiklet
Beyefendi

20 Ekim Cumartesi
Athena
Selda Bağcan
Pinhani
Pamela
Niyazi Koyuncu
Anıl Piyancı
Başıbozuk

21 Ekim Pazar
Teoman
Duman
Ceza
Cem Adrian
Baba Zula
Can Got
Nova Norda

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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