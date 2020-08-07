İzmir’in antik kentinde yüzlerce yıllık kabartma bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında mitolojik bir varlık olan Satyros’un kabartmasının bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Smyrna Antik Kenti Kazıları'na ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

İzmir Smyrna Tiyatrosu sahne binası kazılarında mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu bildirildi.

Açıklamada tarihe dokunmak için kazı çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi. İzmir’in son 2 bin 700 yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.