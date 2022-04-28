İzmir’in kurtuluşunun 100. yılına özel 100’ü aşkın film seyirciyle buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 10 Haziran Cuma günü başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivali sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, “İhmal edilmiş bir alan olan sinema-müzik ilişkisini gündeme getiriyoruz” dedi. Festival 19 Haziran’a kadar sürecek.

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Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle 100'ü aşkın uzun metrajlı film içeren zengin bir programla seyirci karşısına çıkacak. Direktörlüğünü Vecdi Sayar'ın yaptığı festivalin açılışı 10 Haziran 2022 akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Rengim Gökmen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nın seslendireceği Zülfü Livaneli film müzikleri konseri ile yapılacak.

KISA FİLM PROJE YARIŞMASI

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında, ülkemizde müzik sanatını konu alan kısa filmlerin sayısının azlığından hareketle, bu alandaki üretimi teşvik etmek için “Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması” düzenleneceği belirtildi. Katılım için yaş sınırlaması olmayan yarışmaya kurmaca, belgesel ya da animasyon türünde kısa film projelerinin katılabileceği ifade edildi.

Yarışmanın üç etap içerdiği; ilk etapta katılımcılardan projelerinin kısa sinopsisleri ve tretmanları ile birlikte proje sahibinin özgeçmişi, filmin türü ve filmi nerede çekmek istediğine ilişkin bilgilerin istendiği kaydedildi. Yarışmaya başvuruların 27 Mayıs akşamına kadar online olarak “www.izmir.art” adresinden yapılabileceği bildirildi.

10 PROJE SEÇİLECEK

Yarışmaya katılan projelerin, besteci Cumhur Bakışkan, belgesel yönetmeni ve kısa film festivali yöneticisi Hilmi Etikan, senaryo yazarı-yönetmen Işıl Özgentürk, akademisyen Prof. Lale Karabıyık, yönetmen Nihat Durak, görüntü yönetmeni ve yönetmen Tahsin İşbilen ve festival yönetmeni Vecdi Sayar tarafından değerlendirileceği ve 10 projenin seçileceği açıklandı.

Seçilen proje sahiplerine 10 bin TL ödül verileceği belirtildi. Bu miktarın yarısının yarışma sonunda, diğer yarısının ise filmler tamamlanıp, 2023 festivalinde gösterime sunulduğunda proje sahiplerine verileceği duyuruldu. Yarışmanın ikinci etabında, seçilen projelerin yönetmenlerinin İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek beş günlük “Proje Geliştirme Atölyesi”ne katılacağı da dile getirildi.

Atölyede jüri üyelerinin kendi uzmanlık alanları çerçevesinde projeler üzerindeki düşüncelerini ve önerilerini paylaşacaği aktarıldı. Yaz aylarında filmlerinin çekimlerini ve kaba kurgularını tamamlayacak olan proje sahiplerinin, Kasım ayında İzmir'de düzenlenecek “Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması” kapsamında düzenlenecek ikinci bir atölyeye katılacağı ifade edildi. Burada filmlerin kurgu açısından değerlendirileceği söylendi.

Ardından gerekirse ek çekimler yaparak, ya da kurgu üzerinde yeniden çalışarak- filmlerini tamamlayacak olan proje sahiplerinin filmlerini 1 Nisan 2023 tarihine kadar teslim edecekleri aktarıldı. Filmlerin, Haziran 2023'de düzenlenecek olan 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde seyirci ile buluşacağı ilan edildi.