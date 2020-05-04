İzmirli öğretmenlerden sosyal sorumluluk projesi!

İzmirli müzik öğretmenleri Jülide Kıratlı ve Nalan Albayrak, bir sosyal sorumluluk projesi düzenledi. “Evde Kal Türkiyem” başlıklı kampanya sosyal medyada çığ gibi büyüyen ilgi ile karşılaşıyor. Yurdun birçok yöresindeki ses sanatçıları eseri farkı müzikal tarzlarda yorumluyor. Proje tasarımcılarından Jülide Kıratlı, sosyal sorumluluk kampanyasının üç amacı olduğunu söyledi: Evde kalmaya teşvik, toplumun moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak, müzik emekçilerinin zor durumuna dikkat çekmek.

Corona salgını ile mücadele ve karantina günleri, duyarlı sanatçıları bu yönde üretime sevk etti.

Sözlerini Nalan Albayrak'ın yazdığı, Jülide Kıratlı'nın bestelediği “Evde Kal Türkiyem” şarkısı beğeni topladı.

İzmir Kemalpaşa'daki Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nde piyano öğretmenleri olan Jülide Kıratlı ve Nalan Albayrak bu eserden yola çıkarak bir proje oluşturdu.

Eseri yurdun çeşitli yörelerinden sanatçılar kendine has yorumları ile ayrı ayrı seslendirdi.

Şarkı, Türk Halk Müziği'nden Türk Sanat Müziği'nde, klasik müzikten caz ve pop müziğe kadar pek çok dalda uyarlanarak farklı müzikal enstrümanlar ile yorumlandı.

KAMPANYANIN ÜÇ AMACI VAR

Ses sanatçıları Ardacan Algan, Aynur Gündüz, Barış Güvenenler, Defne Balçık, Farklı Band Trio, Ilgın Timuçin, Jülide Kıratlı, Meltem Arslan, Mert Kocadayı, Murat Kağan Ergün, Sedat Yüce, Sertaç Yılmaz, Sofia Özşakar, Tansel Karaduman, Ufuk Kasar, şu ana kadar eseri yorumlayan sanatçılar arasında yer aldı.

Katılımın devam ettiğini belirten proje tasarımcılarından Jülide Kıratlı, bunun bir sosyal sorumluluk kampanyası olduğun vurgulayarak, üç amacı olduğunu “Salgından korunmak için evde kalmaya teşvik, toplumun moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak, müzik emekçilerinin zor durumuna dikkat çekmek” ifadeleriyle anlattı.

Kıratlı, “Aslında sanatçılar için ‘Evde kal' demek hiç de kolay değil. Çünkü bu salgın sürecinde hepsi işini, gelirini kaybetti. Müzik emekçilerinin içinde bulunduğu zor durum hakkında bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

“EVDE KAL TÜRKİYEM” SOSYAL MEDYADA

Kaydedilen şarkılar YouTube ve Instagram'da “Evde Kal Türkiyem” başlıklı sayfalarda, #evdekal #evindekal #stayhome hastag'leri ile yayınlanıyor.