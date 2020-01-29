İzolasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre izolasyon mu, izalasyon mu?

İzolasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre izolasyon mu, izalasyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘izolasyon’dur. İzolasyon mu, izalasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘izolasyon'dur.

İZOLASYON NE DEMEK: Yalıtım.

İZOLASYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin izolasyon mu, izalasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı izolasyon şeklinde olmalıdır.

izalasyon (Yanlış kullanım)

izolasyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Oturduğumuz binanın izolasyonu olmadığı için kışın yakıt masrafımız çok artıyor.”