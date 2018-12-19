İzzet Çapa yazdı: ‘En Çok Ben Eğlendim’

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İşletmeci ve yazar İzze Çapa, hayatından kesitlerin yer aldığı kitabı ‘En Çok Ben Eğlendim’i okurlarla buluşturdu. Çapa’nın kitabının tanıtım yazısı şöyleydi:

“Bazı yaşamöykülerinden çok şey öğrenebilirsiniz. Başarı merdivenlerini nasıl tırmanacağınızı görebilir, kendinize yepyeni hedefler belirleyebilir, hatta bir gelecek planı yapabilirsiniz. Bu kitapta okuyacağınız yaşamöyküsü size bunlardan hiçbirini vaat etmiyor. Bu kitabı okuduktan sonra kendinize yapılacaklar değil yapılmayacaklar listesi çıkartmak isteyebilirsiniz.

İzzet Çapa'nın deyimiyle: “Sosyetik görünümlü bir sokak çocuğunun, paradan nefret eden bir işletmecinin, ailesine hayran ama onların koyduğu tüm kurallara gıcık bir evladın, en son söyleyeceğini hep en başta söyleyiveren bir patavatsızın, insanlara çok güvenip kendine az güvenen ama nedense her seferinde o en güvendiklerinden kazık yiyen bir girişimcinin, müthiş sosyal yaşayan ama aslında kendi kabuğundan çıkmaktan da ölesiye korkan bir asosyalin hikâyesi bu…”

Çapa, kitabının arka sayfasında kendisine yönelik dile getirilen ithamları hatırlatarak, “Ama yine de en çok ben eğlendim” diyor.