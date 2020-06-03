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J.J. Abrams’tan ırkçılıkla mücadele eden kuruluşlara rekor bağış
J.J. Abrams’tan ırkçılıkla mücadele eden kuruluşlara rekor bağış
Ünlü film yapımcısı J.J. Abrams, ırkçılıkla mücadele eden organizasyonlara 10 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
Kültür Sanat 3 Haziran 2020 - 13:23

Lost, Star Wars ve Star Trek gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen J.J. Abrams, yapım şirketi Bad Robot Productions ve Katie McGrath & J.J. Abrams Aile Vakfı üzerinden, ırkçılıkla mücadele eden kuruluşlara 10 milyon dolarlık bağış yapacak.

Yapılan açıklamada, çeşitli kuruluşlara 5 yıl içinde toplam 10 milyon dolar aktarılacağı belirtildi.

Fotoğraf: DepoPhotos

“YETER ARTIK”

“Yeter artık” şeklinde başlayan açıklamada, polis şiddeti ve beyazlara yönelik imtiyazların durdurulma çağrısı da yapıldı. Bağışların ise her yıl 2 milyon dolar olarak bölüştürüleceği söylendi.

George Floyd’un ölümüyle ABD genelinde bir haftadır devam eden protestolarla eğlence sektöründen de birçok isim destek veriyor. Beyonce, Lady Gaga ve Rihanna gibi isimler Floyd’un öldürülmesinden sorumlu polislere karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulunmuştu.

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