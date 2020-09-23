J.K. Rowling: “Hayatımı alt üst ettiğim için Harry Potter’ı yazabildim”

Kadın kılığına girerek kurbanlarını kandıran bir katili konu alan dedektiflik romanı Troubled Blood nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan hatta bazı kitabevlerinin boykot ettiği J.K. Rowling katıldığı bir radyo programında Harry Potter serisini yazma süreci hakkında konuştu.

“İNANÇ EKSİKLİĞİNİ AŞMAK ZORUNDAYIZ”



Rowling seriye başlamadan önce inançtan yoksun olduğunu ancak bu duyguları bir kenara bırakarak yoluna devam ettiğini söyledi. Radyo programına katılan 55 yaşındaki yazar, “Beni kitabı tamamlamaya ve gerçekten inanmaya iten şey, genel olarak hayatımı böylesine altüst etmiş olmamdı” ifadelerini kullandı. Rowling, kitapları yazmak için “inanç eksikliğini” aşmak zorunda olduğunu söyledi.