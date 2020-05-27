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J.K. Rowling, yeni çocuk kitabını sanal ortamdan ücretsiz yayınlayacak
J.K. Rowling, yeni çocuk kitabını sanal ortamdan ücretsiz yayınlayacak
Harry Potter serisiyle milyonlarca hayran kitlesine sahip olan J.K. Rowling, yeni çocuk kitabı Ickabog'u internet üzerinden ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.
Kültür Sanat 27 Mayıs 2020 - 13:33

J.K. Rowling, yıllardır rafa kaldırdığı Ickabog adlı öyküyle ilgili hayranlarına müjdeyi verdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Rowling, öyküyü 10 yıl önce yazmaya başladığını, çoğunluğu el yazısı olan müsveddeleri de bugüne dek tavan arasında sakladığını söyledi.

Twitter

Corona virüsü nedeniyle uygulanan karantina günlerinde yeni kitabını yayınlamaya karar veren ünlü yazar, “Evlere kapanmış çocuklar veya bu zor zamanlarda okula giden çocuklar ücretsiz okuyabilsin diye Ickabog’u internet üzerinden ücretsiz yayınlamaya karar verdim” dedi.

Twitter

Ickabog’un, Harry Potter serisinin devamı olmadığını belirten Rowling, okuyucuların da kitaba dahil olmasını rica etti. J.K. Rowling, çocuklara “Kitabı benim için resmedin. Hayal gücünüzü serbest bırakın” çağrısında bulundu.

Twitter

Kitabın kasım ayında basılacağını söyleyen yazar, çizimler arasından seçilenlere kitapta yer vereceğini duyurdu.

Twitter

Rowlind ayrıca, kitaptan elde edeceği telif haklarının tamamını corona virüsü salgınından etkilenen kişilere yardım amacıyla kullanılmak üzere bağışlayacağını söyledi.

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Son güncelleme: 13:34 - 27.05.2020
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