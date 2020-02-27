Jackie Chan’den corona virüsü açıklaması: Sağlıklıyım, karantinada değilim

Corona virüsüne karşı panzehir geliştiren kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan’in dünyayı kasıp kavuran bu hastalığa yakalandığı Asya'da yayın yapan bazı medya kuruluşları tarafından öne sürülmüştü.

Yıldız isimle ilgili açıklama yapan yetkililer “Jackie Chan, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte Hong Kong’ta katıldığı bir partide hastalığa yakalandı ve karantina altına alındı” iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

‘KARANTİNADA DEĞİLİM’

Jackie Chan, bu haberler üzerine bugün Instagram’dan bir açıklama yaptı. Sağlığının yerinde olduğunu, corona virüsüne yakalanmadığını açıklayan 65 yaşındaki yıldız, “Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!” dedi.