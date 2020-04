Jake Gyllenhaal, Stephen Sondheim’ın 90. doğum gününü sosyal medyadan kutladı

Ünlü ABD'li aktör Jake Gyllenhaal, sosyal medya hesabından bir video serisi paylaştı. Gyllenhaal, oyun yazarı ve besteci Stephen Sondheim'ın yazdığı ve kendisinin de yer aldığı Sunday in the Park With George adlı müzikalden rol arkadaşı ile sanal ortamda buluşup kısa bir skeçi canlandırdı. Video serisini izleyenler ise duyduklarına inanamadı, zira Jake Gyllenhaal'un muhteşem sesini daha önce duyan olmamıştı.

Sweeney Todd, Into the Woods ve Sunday in the Park With George gibi eserlerin yazarı ve bestecisi Stephen Sondheim, 90 yaşına bastı.

Ünlü aktör Jake Gyllenhaal, corona virüsü nedeniyle sosyal izolasyon kurallarına uyarken, sanal ortamda rol arkadaşı Annaleigh Ashford ile buluşup, birlikte başrolü üstlendikleri müzikal olan Sunday in the Park With George’dan kısa bir bölümü canlandırarak Sondheim’ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

Instagram hesabından paylaştığı bir dizi video serisi ile hayranlarını şaşırtan Gyllenhaal’un sesini daha önce duymayan hayranları ise şoke oldu. Yaz aylarında oynanacak olan müzikalden “Move On” adlı başyapıtı seslendiren Gyllenhaal ve Ashford’un performansı adeta göz kamaştırdı.

Gyllenhaal’un paylaştığı sürpriz videolar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Hollywood’un ünlü oyuncuları art arda yorum yaptı. Paylaşımı gören Jessica Chastain, “Bu inanılmaz derecede duygulandırıcı” dedi.