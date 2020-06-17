James Baldwin’in ‘Ben Senin Zencin Değilim’ kitabı Türkçe yayınlandı

ABD'nin kült yazarlarından James Baldwin'in ırkçılığa karşı bir başkaldırı metni olarak nitelendirilen kitabı "Ben Senin Zencin Değilim" Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı. Kitabın çevirisini Sevin Okyay yaptı.

Kırmızı Kedi Yayınevi, ABD’nin kült yazarlarından James Baldwin’in ırkçılığa karşı kaleme aldığı “Ben Senin Zencin Değilim” kitabını okurlarla buluşturdu.

2016’da aynı adla bir belgesele de konu olan kitap, eşcinsel kimliği ve derisinin rengi yüzünden ağır baskılara maruz kalan Baldwin’in hayatından anlar, tanıklıklar ve diğer tarihsel olaylar ışığında ABD’deki siyahlara yönelik ırkçılığa karşı bir “başkaldırı metni” niteliğinde kabul ediliyor.

Kitabı Sevin Okyay çevirdi.