James Bond filmi için yeni aday: Cillian Murphy mi Tom Hardy mi?

Mad Max: Fury Road ve Venom gibi filmlerde yer alan Tom Hardy’nin yeni James Bond olmak açısından güçlü bir aday olduğu belirtilmişti. Tom Hardy’nin yanı sıra Enola Holmes ve Witcher gibi yapımlarla dikkat çeken Henry Cavill de Bond rolünde yer almayı çok istediğini söylemişti.

MURPHY İHTİMALİ DÜŞÜK

Independent Türkçe’nin haberine göre; Peaky Blinders dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Cillian Murphy’nin ismi de bu iddialar arasında yer alsa da Express’e konuşan bir kaynak, Murphy’nin Bond olarak beyazperdeye gelmesinin ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Sevilen Peaky Blinders dizisinin birkaç sezon daha devam edeceği düşünülse de yine de Murphy’nin şansı Bond olmak açısından hiç de düşük görünmüyor.

HAYRANLARI SONUCU DEĞİŞTİREBİLİR

Her ne kadar kaynağın aktardığına göre Britanyalı bahisçiler Murphy’nin şansını yüksek görmese de oyuncunun hayranları sonucun aksi yönde gelişebileceğini de düşünüyor.

Öte yandan Game of Thrones’un yıldızı Richard Madden’in de en kuvvetli aday Tom Hardy’yle birlikte Bond rolüne seçilebileceği düşünüyor.