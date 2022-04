James Bond filminden tanınan aktör Kenneth Tsang, corona virüsü karantinasında tutulduğu otelde hayatını kaybetti

James Bond filmiyle de tanınan Hong Konglu deneyimli oyuncu Kenneth Tsang, 81 yaşında, corona virüsü karantinasına alındığı otelde hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2015 yılında 34. Hong Kong Film Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan ve gişe rekorları kıran James Bond filminde yer alan tecrübeli aktör Kenneth Tsang, 81 yaşında Covid-19 karantinasında tutulduğu otelde hayatını kaybetti.

Usta oyuncu, gişe rekorları kıran James Bond filmi Başka Bir Gün Öl (2002) ve Rush Hour 2 (2001) Hollywood filmlerinde rol almıştı.

Tsang, 25 Nisan Pazartesi günü Singapur’dan yaşadığı yer olan Hong Kong’a döndükten sonra Kowloon Otel’de zorunlu karantinaya alındı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı personelinin, günlük kontroller sırasında Tsang’ın kapısını çaldığı ancak yanıt alamadıkları belirtilirken, odaya girilmesi üzerine yerde baygın halde bulunduğu aktarıldı.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, Tsang’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın duyulmasının ardından hayranları Twitter üzerinden oyuncuya veda etti. Bir kullanıcı, “Bu gerçekten canımı acıtıyor. Sinema yoluyla hayatımın büyük bir parçası olan harika bir aktör. R.I.P – Kenneth Tsang.” yazdı.

Bir başkası ise “Yalnızca onların dizileri/filmleri bize harika anıları yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda büyüyen yolculuğumuza da eşlik etti… RIP, Kenneth Tsang Kong.” diye ekledi.

Tsang, 80’ler ve 90’lar da Hong Kong’da bir çok yapımda yer aldı. Inc A Better Tomorrow 1&2, The Killer, Peking Opera Blues ve Once A Thief ve Supercop bu filmlerden bazıları…

İlginizi Çekebilir Ünlülerin tercihi 'soğuk terapi' sonu oldu... Üç çocuk annesi kadının trajik ölümü

İlginizi Çekebilir İngiltere'de milletvekilinin mecliste porno izlerken yakalandığı iddia edildi, soruşturma başlatıldı