James Bond filminin yönetmenine cinsel taciz suçlaması

Deneyimin onu çok travmatize ettiğini ve uzun süre terapi aldığını da vurguladı.

Ünlü yönetmeni suçlayan isimler arasında ikizler Hannah ve Cailin Loesch de yer aldı. Netflix’te 2018 yılında çekilen Maniac dizisi sırasında yönetmen ile tanıştıklarını belirten ikiz kardeşler, onunla ‘üç yıllık inişli çıkışlı bir ilişkileri’ olduğunu savundu. İkiz kardeşler, Fukunaga’nın Pennsylvania’daki ailelerinin evine geldiğini, birlikte jakuziye girdiklerini ve kız kardeşlere grup seks yapmayı teklif ettiğini öne sürdü. Onun dışında üç yıllık görüşmeleri sırasında kız kardeşler defalarca tacize uğradıklarını iddia etti.

Bir başka aktris Raeden Greer de kısa süre önce, Fukunaga’nın yönettiği True Detective adlı TV programında çıplak görünmeyi reddettiği için kovulduğunu iddia etti.

Ünlü yönetmen Cary Fukunaga iddialara henüz yanıt vermedi.

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