Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘James Bond kadın mı olmalı erkek mi?’ tartışmasına yapımcıdan cevap
‘James Bond kadın mı olmalı erkek mi?’ tartışmasına yapımcıdan cevap
James Bond yapımcısı Barbara Broccoli, karakterin 'Erkek mi olmalı kadın mı olmalı?' tartışmalarına son noktayı koydu...
Kültür Sanat 17 Ocak 2020 - 10:27

25. Bond filmi No Time To Die’ın daha çekimlerine başlanmadan 5. kez bu karaktere hayat veren Daniel Craig’in son kez ikonik ajanı canlandırdığı biliniyordu. Film çekimleri devam ederken Daniel Craig’den sonra kimin James Bond olacağına dair pek çok spekülasyon çıktı. Idris Elba’dan Tom Hardy’ye, Tom Hiddleston’dan Damien Lewis’e kadar birçok oyuncunun ismi James Bond olarak düşünüldü. Ancak en çok konuşulan James Bond’u bir kadının canlandırabileceği konusuydu.
Hatta role talip olduğunu açıklayan son isimlerden biri Game of Thrones’un yıldızı Emilia Clarke oldu. Role aday bir başka kadın oyuncu olarak Gillian Anderson’ın adı geçti. Ancak James Bond’un yapımcısı “James Bond herhangi bir renkte olabilir ama bir erkek olacak” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Broccoli, “Kadınlar için yeni karakterler yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Bir erkek karakteri kadın oyuncunun canlandırmasıyla ilgilenmiyorum. Bence kadınlar bundan çok daha ilginç” dedi.

İLGİLİ HABERBillie Eilish yeni James Bond müziğini seslendirecek