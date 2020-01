‘James Bond kadın mı olmalı erkek mi?’ tartışmasına yapımcıdan cevap

25. Bond filmi No Time To Die’ın daha çekimlerine başlanmadan 5. kez bu karaktere hayat veren Daniel Craig’in son kez ikonik ajanı canlandırdığı biliniyordu. Film çekimleri devam ederken Daniel Craig’den sonra kimin James Bond olacağına dair pek çok spekülasyon çıktı. Idris Elba’dan Tom Hardy’ye, Tom Hiddleston’dan Damien Lewis’e kadar birçok oyuncunun ismi James Bond olarak düşünüldü. Ancak en çok konuşulan James Bond’u bir kadının canlandırabileceği konusuydu.

Hatta role talip olduğunu açıklayan son isimlerden biri Game of Thrones’un yıldızı Emilia Clarke oldu. Role aday bir başka kadın oyuncu olarak Gillian Anderson’ın adı geçti. Ancak James Bond’un yapımcısı “James Bond herhangi bir renkte olabilir ama bir erkek olacak” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Broccoli, “Kadınlar için yeni karakterler yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Bir erkek karakteri kadın oyuncunun canlandırmasıyla ilgilenmiyorum. Bence kadınlar bundan çok daha ilginç” dedi.