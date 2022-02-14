James Bond saati satışa çıkıyor

1960'lı yıllardan kalma bir Rolex Submariner 'James Bond' saati 15 Mart'ta açık artırmaya çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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Dix Noonan Webb Müzayede Evi'nde Londra'da satılacak olan Submariner 5508, 1958'de 6536'nın yerini alarak piyasaya çıktı.

Taç koruması olmayan tüm bu erken dönem Submariner modelleri, 1960’larda Sean Connery’nin yer aldığı ilk filmlerde ünlü İngiliz gizli servis ajanının tercih ettiği saat olduğu gerçeğinden dolayı koleksiyoncular tarafından “James Bond” modelleri olarak biliniyor.

Saat, Beatrice de Cardi’nin (1914-2016) koleksiyonundan satışa sunuluyor.