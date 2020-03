James Bond’un silah koleksiyonu çalındı!

1950’li yıllardan bugüne devam eden James Bond serisinin 70 yıldır biriktirilen silah koleksiyonunun tamamı çalındı. Koleksiyonun en önemli parçalarından 2002 yılının Die Another Day filmine ait Beretta Cheetah ve Tomcat pistolleri ile 1985 yılının A View To Kill filmine ait olan Walther PPK tabancası da çalınanlar arasında yer aldı.

Ayrıca 1973 yapımı Live and Let Die’dan Smith & Wesson 44 Magnum, Die Another Day’den 22 kalibre Llama’nın da çalındığı belirtildi.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 750 BİN TL

Kuzey Londra, Enfield’da bir evde tutulan silah koleksiyonun yaklaşık değeri 100 bin pound (750 bin TL) idi.

James Bond’u bugünek adar Sean Connery, Barry Nelson, Bob Simmons, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig canlandırdı.

Daniel Craig, No Time To Die filmiyle birlikte son kez James Bond olacak. 25. Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok, corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki Kasım ayına ertelendi.